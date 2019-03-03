Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Şensan'dan Sert Uyarı

Karşıyaka'da Şensan'dan Sert Uyarı

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste şampiyonluk yarışındaki rakipleri Kırşehir Belediyespor ve Altındağ Belediyespor'u yenerek gözünü Play-Off hattına çeviren Karşıyaka'da Başkan Vekili Gökhan Şensan, futbol takımının sergilediği başarılı performansa rağmen şube olarak ödemelerde yalnız...

Karşıyaka'da Şensan'dan Sert Uyarı, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste şampiyonluk yarışındaki rakipleri Kırşehir Belediyespor ve Altındağ Belediyespor'u yenerek gözünü Play-Off hattına çeviren Karşıyaka'da Başkan Vekili Gökhan Şensan, futbol takımının sergilediği başarılı performansa rağmen şube olarak ödemelerde yalnız bırakıldıklarını söyleyip, "Kulübün öz evlatları desteği hak ediyor, verilen sözler tutulsun" dedi. Yönetimde idari görevinin yanında futbol takımıyla bire bir ilgilenen isim olan Gökhan Şensan, "Sezon başında, 'Küme düşer' denilen bu takım zirvedeki rakiplerini yeniyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yaş ortalaması en düşük takımlarından biri olduklarını hatırlatan Şensan, "Tamamen altyapıdan, kendi evlatlarımızdan oluşan kadromuz tüm camianın gururu olmuş durumda. Şube olarak futbolcularımız ve personele maaşlarını ödüyoruz. Tek bir oyuncu alacağı için Futbol Federasyonu'na gitmedi. Takıma prim borcumuz yok. Primleri pazartesi mesai başlar başlamaz hesaplarına yatırıyoruz. Deplasman ve kamp masraflarını, tesislerin giderlerini karşılıyoruz. Ancak aylardır tüm ödemelerde yalnız bırakılıyoruz. Futbol takımı kulübün öz evladı ve desteği hak ediyor. Futbol şube olarak yalnız bırakılmayalım" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:34 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF Başkanlığı İçin Adı Geçen Saffet Sancaklı, Fenerbahçe-Ç. Rizespor Maçını Tribünden Takip Etti Barcelona, Real Madrid'i Ivan Rakitic'in Golüyle 1-0 Yendi

Beşiktaş'ta En Çok Tartışılan İsim Şenol Güneş Kazada Hayatını Kaybeden Ankaragücü Taraftarı İçin Tören Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:16:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Şensan'dan Sert Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]