Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Şensan'dan teşekkür
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Karşıyaka'da Şensan'dan teşekkür

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla Play-Off oynamayı başaran Karşıyaka'da, futbol takımına mali katkı verilmediği için istifa kararı alan yönetimin etkili ismi Başkan Vekili Gökhan Şensan, kendisine göreve devam etmesi yönünde gelen binlerce destek mesajı için taraftara...

Karşıyaka'da Şensan'dan teşekkür, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla Play-Off oynamayı başaran Karşıyaka'da, futbol takımına mali katkı verilmediği için istifa kararı alan yönetimin etkili ismi Başkan Vekili Gökhan Şensan, kendisine göreve devam etmesi yönünde gelen binlerce destek mesajı için taraftara ve Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti.
Taraftarın günlerdir sosyal medyada yayınladıkları mesajlar ve gelen görevi bırakmaması yönündeki telefonların kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Şensan, "Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da destekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Sosyal medyada bir kısım tarafından dillendirildiği gibi kendisinin bana ve kulübe destek olmadığı iddiası doğru değil. İstifa kararımın Belediye Başkanı Tugay'la ilgisi yok. Kendisi göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman yanımızda oldu. Kulübün yanında olmaya da devam ediyor" dedi.
Karşıyaka'da Gökhan Şensan'ın ardından Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Ali Talak, Can Özakın ve Yücel Tekin de istifa etmişti. Büyük güç kaybeden yönetimde bazı yöneticilerin istifalarının da cebinde olduğu öğrenildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
TFF, play off, istifa, karşıyaka, Spor
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