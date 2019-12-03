Karşıyaka'da seri bitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Turgutluspor'a son dakika golüyle 2-1 yenilen Karşıyaka'nın 4 haftalık galibiyet, 6 haftalık namağlup serisi sona erdi. Yeşil-kırmızılı takımın teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahadaki 5 maçlık galibiyet ve gol yememe serisi de Turgutluspor mağlubiyetiyle bitti. Ligde 3'üncü sıradan 5'inci basamağa gerileyen Karşıyaka'da teknik patron Soner Tolungüç, "İstemediğimiz bir sonuç aldık bu bize yakışmadı. Bunu telafi etmek için tekrar çalışmamız gerekiyor" dedi.

Turgutluspor karşısında taraftar desteğine rağmen oyuna iyi başlamadıklarını dile getiren Soner Tolungüç, "İlk defa gece maçı oynadık. İlk yarıda kanatlara topları taşıyamadık. Duran topla geriye düştük. İkinci yarıda oyuncularım reaksiyon gösterdi, golü de bulduk. Ama daha sakin ve şuurlu oynamamız gerekirdi. Bireysel hatalardan, savunma zincirinin bozulmasından son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Yenemiyorsan, yenilmemek de önemliydi. Aynı hataları tekrarlamamalıyız" diye konuştu. Kaf-Kaf'ta Derince deplasmanı öncesi Doğukhan sarı kart cezalısı durumuna düştü.