Karşıyaka'da sıkıyönetim - Son Dakika
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Karşıyaka'da sıkıyönetim

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off biletini almaya çalışan Karşıyaka'da teknik heyet koronavirüs salgını yüzünden Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sıkıyönetim ilan etmeye hazırlıyor.

Karşıyaka'da sıkıyönetim, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off biletini almaya çalışan Karşıyaka'da teknik heyet koronavirüs salgını yüzünden Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sıkıyönetim ilan etmeye hazırlıyor. Kulüp olarak altyapı aktivitelerini dünyaya kabus yaşatan pandemi nedeniyle askıya alan yeşil-kırmızılılar, ligi devam eden A takımın bulunduğu tesislere giriş çıkışı kısıtlayacak. Sporcular, teknik heyet, personel ve acil bir gereksinim dışında, dışarıdan tesislere giriş yapılmayacak.

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Sporcularımız ve çalışanlarımız dışında tesislere giriş çıkışları sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. İnsanlığı tehdit eden virüse karşı her türlü önlemi almak ve temkinli olmak zorundayız. Herkesin bizi anlayışla karşılayacağından eminim" dedi.

Yeşil-kırmızılılar geçen hafta Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni dezenfekte ettirmişti. Karşıyakalı futbolcular ligde Elazığ Belediyespor deplasmanına maske takarak gitti.


Selçuk Yaşar, Karşıyaka, Çiğli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:08 Kaynak: DHA

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