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Karşıyaka'da sıra deplasmanda

2 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor önünde evindeki galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu hafta Fatsa Belediyespor'u da yenerek deplasmanda seri başlatmak istiyor.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor önünde evindeki galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu hafta Fatsa Belediyespor'u da yenerek deplasmanda seri başlatmak istiyor. Bu sezon daha önce evinde ligde Kozanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a yenilen Karşıyaka, dış sahada Tepecikspor maçından 1-1 beraberlikle dönüp Erbaaspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Ligde 9 gün içinde 3 maça çıkacağı zorlu periyotta olan İzmir temsilcisi, Fatsa galibiyetiyle seri başlatıp bu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor. Karşıyaka, 5 Ekim Cumartesi Fatsa'ya konuk olduktan sonra 9 Ekim Çarşamba Kemerspor 2003'ü ağırlayıp ardından 13 Ekim'de Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
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