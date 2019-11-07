Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da sıra deplasmanda
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Karşıyaka'da sıra deplasmanda

7 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahadaki son 4 maçını kazanarak düşme barajından çıkıp Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, bu hafta Payasspor önünde deplasmandaki kazanamama serisini sonlandırmaya çalışacak.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahadaki son 4 maçını kazanarak düşme barajından çıkıp Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, bu hafta Payasspor önünde deplasmandaki kazanamama serisini sonlandırmaya çalışacak. Bu sezon İzmir'de çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda ise galibiyete hasret kaldı. Kaf-Kaf, 5 deplasman sınavında 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Gurbette Büyükçekmece Tepecikspor ve Ağrı 1970 Spor'la 1-1, Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, Erbaaspor'a 2-0, Esenler Erokspor'a ise 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Dış sahada son olarak geçen sezon 4 Mayıs'ta oynanan normal sezonun son karşılaşmasında Elaziz Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Karşıyaka, Play-Off'ta da Vanspor'a gurbette 2-1 yenildi. 4 Mayıs'tan bu yana dış sahada 6 maçtır yüzü gülmeyen Karşıyaka, pazar günü Hatay deplasmanını kazanmak istiyor. Karşıyaka'da galibiyetleri seri haline getirmek istediklerini belirten Sportif Direktör Atilla Güneş, "Deplasmanda şimdiye kadar galip gelemedik. İnşallah bu hafta 3 puan alıp çıkışımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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