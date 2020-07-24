Karşıyaka'da sıra geldi finale

TFF 3'üncü Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off oynayarak Belediye Derincespor'u eleyip finale adını yazdıran Karşıyaka, pazar günü Turgutluspor engelini de aşarak 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmeyi hedefliyor. Transfer yasağıyla 4 sezondur değişmeyen altyapı patentli kadrosuyla düştüğü 3'üncü Lig'de 2 yıldır hiçbir şartta pes etmeyip zirve kovalayan Kaf-Kaf, geçen yıl ıskaladığı hedefini bu kez tutturmak istiyor. Antalya'daki Play-Off maçlarında finale büyük bir hırsla bilenen Karşıyaka'nın gençleri, 2'nci Lig'e çıkmaları halinde yönetim ve camianın taahhüt ettiği 800 bin TL'yi aşan şampiyonluk primine de kavuşacak.

Son 2.5 yıldır koltukta oturup, "O kupa gelecek" diyen Başkan Turgay Büyükkarcı, "Göreve geldiğimizden beri bu takıma güveniyorduk ve bu çocuklar bizi mahcup etmedi. Çok iyi bir teknik kadromuz, çok iyi bir kadromuz var. Kenetlenmiş bir yönetimimiz var. Sezon başnda hedeflediğimiz yerdeyiz. O hedefe ulaşmak için artık 1 tane 90 dakikamız var. Bu 90 dakikayı da alıp kupayı semte getirmek en büyük hedefimiz. Takımımız büyük bir motivasyonla çalışıyor. Taraftarımız rahat olsun. İnşallah o kupa Karşıyaka'ya gelecek" açıklamasını yaptı.