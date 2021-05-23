Karşıyaka'da şirketleşme için dev adım - Son Dakika

Karşıyaka'da şirketleşme için dev adım

23.05.2021 13:44
Karşıyaka'da şirketleşme için dev adım, System.String[]

Karşıyaka'da yönetimin 3.5 yıldır yapılmayan kongrenin tarihini ilan etmesi beklenirken, 3'üncü Lig'de çakılı kalan futbol şubesini şirketleştirerek transfer yasağını kaldırma hedefiyle göreve talip olan eski başkan Cenk Karace ve camianın ileri gelen isimleri, 1912 Karşıyaka Derneği...

Karşıyaka'da yönetimin 3.5 yıldır yapılmayan kongrenin tarihini ilan etmesi beklenirken, 3'üncü Lig'de çakılı kalan futbol şubesini şirketleştirerek transfer yasağını kaldırma hedefiyle göreve talip olan eski başkan Cenk Karace ve camianın ileri gelen isimleri, 1912 Karşıyaka Derneği aracılığıyla resmi açıklamayı yaptı.

Karace'nin yanı sıra camianın etkili isimleri Nazım Torbaoğlu, Gökhan Şensan, Hasan Denizkurdu, Mehmet Ali Kasalı, Deniz Sipahi, Sait Gürsoy, Turhan Gürsel Urhan, Cihan Türsen, İbrahim Koç, Tayfun Yelkenbiçer, İbrahim Yelkenbiçer, Muhittin Bilget, Ziyanur Hasbay, Volkan Sintaç, Sadrettin İşçimenler, Cihan Büyükoral, Tufan Konuk, Cem Karagözlü, Mustafa Taşova, Yalım Temizocak, Avni Sirek ve Azat Yeşil gibi 42 kişinin imzasıyla bildiri yayınladı. Karşıyaka'nın eski başkan ve yöneticileri, açıklamada Karşıyakalılar tarafından kurulacak futbol şirketinin detaylarını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Karşıyakalılar, Kaf Sin Kaf'ımıza gönül vermiş iş insanlarımız, taraftarlarımız; Biz aşağıda isimleri bulunan isimler, Karşıyaka 1912 Yatırımlar ve Sportif Hizmetler başlığında bir Anonim Şirket kurmaya karar verdik. Karşıyaka'da belki de İzmir'in en örgütlü sivil toplum gücü olmak için kollarımızı sıvadık. Birlik beraberliğimizin çoğalması, maalesef şu an dağınık olan camiamızı da ayrıca bir araya getirecek olmasından dolayı, bu girişimin içinde istisnasız hepimizin olması en büyük arzumuzdur. Ayrıca semtimizin ve kulübümüzün çok büyük bir lobi gücü oluşturacağımıza dair inancımızda tamdır. Bu kararlılığımızı hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık, şirket kuruluş ve ana tüzük çalışmaları bir yandan devam etmektedir. Saygın ve elit iş insanlarından, çalışanlardan, akademisyenlerden meydana gelecek bu girişimle oluşacak şirket yönetim kurulu, firmanın veya ortaklarımızın önüne gelebilecek her türlü yatırım ve iş imkanını da gündemine alacak, tartışacak, onaya sunduktan sonra bu faaliyet konusu işleri ve yatırımları sürdürmeye devam edecektir. Sizlerin de bildiğiniz üzere hepimizin önüne fırsatlar gelmekte, bu fırsatlar bazen zamansızlıktan, bazen kısmen yeterli olamayan maddi konulardan dolayı değerlendirilememektedir. Bu fırsatları değerlendirip şirketimizi çok güçlü bir yapıya ulaştırmak ve yıllar önce içimizden bazı Karşıyakalıların da bulunduğu Kipa benzeri bir oluşumu Karşıyaka'mızda da gerçekleştirebilmek için katkılarınız önemlidir. Şu anda düşünülen ve görüşlerinizle olgunlaşacak olan tüzük ve ortaklık yapısından bahsetmek gerekirse, 150.000 adet 1.000 TL'lik hisselerin piyasaya arz edilmesi planlanmaktadır. Kurucu altın hisselerin en az 25.000 TL (25 adet) olması öngörülmektedir. 25.000 TL'nin (25 adet) altındaki en az 5.000 TL'lik (5 adet) hisseler sadece şirket yönetimi ve kurullarını seçme, 25.000 TL (25 adet) ve üstündeki hisselere sahip ortaklar ise yönetim ve kurullarını seçme ve seçilme önceliğine sahip olacaklardır. İlk arz edilen 50.000 hissenin sahipleri altın hisseye sahip olacaklar bu hisseler şirketin bugününde ve geleceğinde, tüm işlemlerinde imtiyazlı olacaklardır. Hisse alımları için ilgili hesap numaralarına düşündüğünüz hisse miktarının minimum yüzde 10'u kadar veya öngördüğünüz bir miktarı göndermeniz yeterli olacaktır. Katılımlar TL, Euro, Dolar bazında olabilecektir. Toplanan ve şirketimize sermaye olacak bu bedeller şu an için Sayın Muhittin Bilget ve Sayın Tolga Uysal önderliğinde (içimizdeki konunun uzmanları tarafından) oluşacak bir ekonomi uzmanları kurulu tarafından günümüzün şartlarına göre en yüksek gelirleri getirecek mertebede değerlendirilecektir. Alınacak hisselerin kalan bedeli kuruluştan itibaren 12 ay içinde eşit taksitlerle ödenecektir. Peşin ödemek isteyenlere bir indirim sağlanacaktır. Kısa süre içerisinde sağlanacak başarılar ile beraber, ileride halka arzı da yapılacak şirketimizde her ortak eşit platformda buluşacaktır. Tüm gelişmeler ve son durum raporları ortaklarımıza ayrıca oluşacak iletişim sistemi ve web sitesi üzerinden bilgilendirilecektir. Tüm işlemler şeffaf, açık ve izlenebilir olacaktır.""BİR KIVILCIM ÇAKTIK; BUNU MEŞALEYE, YANGINA DÖNÜŞTÜRMEK HEPİMİZİN ELİNDE"

"Kanaatimiz şudur: Spor endüstrisinde, öncelikle futbol ve yan sektörleri çok büyük gelirler ve cirolar oluşturmaktadırlar. Örneğin ebedi dostumuz ve ezeli rakibimiz Göztepe A.Ş.'nin 10 yıl içinde geldiği büyüklük, başlandığı günden itibaren 100 katını aşmıştır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Biz aşağıda isimleri yazılı arkadaşlar bir kıvılcım çaktık; bunu meşaleye, yangına dönüştürmek hepimizin elinde, küçük birikimlerle yapamayacağımız birçok işi hep beraber yapma ve büyütebilme şansı önümüzdedir. Bu şansı değerlendirerek Kaf Sin Kaf'ın faydasına sunmak temel amacımızdır. Katılımlarınız ne oranda olursa olsun gücümüze güç katacaktır. Önceliğimiz birlik ve beraberliğimizi daha da arttırmaktır. Her zaman olduğu gibi Kaf Sin Kaf'lılığımızı hissettirmek üzere tüm ortaklarımıza bu birlikteliğin anısına çerçeveli onaylı hisse beratı, forma, kalem armağan edilecektir. Çok güzel, sağlıklı, mutlu, başarılı günlerde buluşmak ümidiyle."


Kaf Sin Kaf, Türk Lirası, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da şirketleşme için dev adım - Son Dakika Spor


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