Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı! - Son Dakika

Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı!

Tecrübeli teknik adamla 8 Ağustos'ta yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamayıp yolları ayırma kararı alan yeşil kırmızılılar, orta yolu bularak nikah tazeledi.

Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı!, System.String[]

Tecrübeli teknik adamla 8 Ağustos'ta yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamayıp yolları ayırma kararı alan yeşil kırmızılılar, orta yolu bularak nikah tazeledi.

Anlaşmanın ardından konuşan başkan Turgay Büyükkarcı, "Soner hocamızla zaten gönül birliğimiz var. Daha önce söylediğim gibi, inşallah kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışacağız. Hocamızla aramızda para problemi yaşanmadı. Güzel bir birlikteliğimiz var ve bunu sürdürmek için yola devam ediyoruz. Hedefimiz yeni sezonda yine şampiyonluk olacak" dedi.

Soner Tolungüç ise "Karşıyaka Spor Kulübü'ne olan sevgim çok büyük. Yeniden Karşıyaka'da görev yapacağım için heyecanlıyım. Başkanımızla yaptığımız görüşmede alacağım ücretle ilgili hiçbir konuşmamız olmadı. Yönetimimizin uygun göreceği rakamla sözleşme yenileyip göreve devam edeceğim" diye konuştu.

Karşıyaka, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:14

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Soner Tolungüç imzayı attı! - Son Dakika Spor
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