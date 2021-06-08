Karşıyaka'da spor kursları başladı! - Son Dakika

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay voleybol, okçuluk, basketbol, jimnastik, bale, masa tenisi ve kano dallarında eğitim verilmeye başladığını açıkladı.

Gençlerin ve çocukların boş zamanlarını değerlendirerek spor alışkanlığını kazanmaları, aynı zamanda yetenekli sporcuları Türk sporuna kazandırmak amacıyla yeniden başlayan kurslarda salgın kuralları da titizlikle uygulanacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 2004-2006, 2007-2009 ve 2010-2013 doğumlular için üç farklı yaş kategorisinde olmak üzere voleybol dersleri verilecek. Ayrıca aynı salonda yaş sınırı olmaksızın bale eğitimleri de verilecek.

OKÇULUK VE MASA TENİSİ

1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda ise okçuluk ve masa tenisi dersleri olacak. Muharrem Candaş Spor Salonu'nda da 2010-2012, 2006-2009 ve 2011-2012-2013-2014 doğumlu gençlere basketbol eğitimi verilecek.

KANOLAR KÖRFEZE İNECEK

Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda bulunan Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi'nde 2010 yılı ve öncesinde doğanlar için kano dersleri verilecek. Jimnastik dersleri ise Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Küresel salgın sebebiyle İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı genelge doğrultusunda başta yüzme kursları olmak üzere faaliyetlerine ara verilen diğer branşlar da sürecin seyrine göre zaman içerisinde yeniden başlayacak. Kurslar ve verilecek dersler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0232 324 73 63 numaralı hattı arayabilecek.