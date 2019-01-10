Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Tanju Okan Gecesi

Karşıyaka'da Tanju Okan Gecesi

53 dakika önce

Farklı sanat etkinlikleri ile unutulmaz isimlerin şarkılarını sanatseverler ile buluşturan Karşıyaka Belediyesi, bu kez usta sanatçı Tanju Okan için özel bir gece düzenledi.

Karşıyaka'da Tanju Okan Gecesi, System.String[]

KODA Genel Sanat Yönetmeni Teyfik Rodos, Tanju Okan'ın unutulmayan şarkılarını İzmirli müzikseverlere sundu.

ŞARKILARA DANSLA EŞLİK ETTİLER

Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki konserde başta; Kadınım, Hasret, Öyle Sarhoş Olsam ki, Deniz ve Mehtap, Çal Çingene olmak üzere Tanju Okan'ın yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları seslendirildi. Bin kişilik salon tıka basa dolarken, sanatseverler danslarıyla Rodos'a eşlik etti.

"İLGİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar " Türkiye'nin en önemli sanatçılarını Karşıyakamızda yaşatıyor, yıl boyu, anma konserleri ile o güzel şarkılarını sanatseverler ile buluşturuyoruz. İzmir sevdalısı Tanju Okan'ı için düzenlediğimiz geceye ilginin bu kadar büyük olması bizleri de mutlu etti" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:04 Kaynak: Bültenler

Karşıyaka, Tanju Okan, Güncel
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