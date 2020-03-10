Karşıyaka'da taraftardan kampanya - Son Dakika
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Karşıyaka'da taraftardan kampanya

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk 5 yarışında 3 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka'da günlerdir, altyapı patentli takıma Play-Off primi belirlenmesi için sosyal medyada çağrı yapan taraftarlar kampanya başlattı.

Karşıyaka'da taraftardan kampanya, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk 5 yarışında 3 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka'da günlerdir, altyapı patentli takıma Play-Off primi belirlenmesi için sosyal medyada çağrı yapan taraftarlar kampanya başlattı. Prim çağrılarına camia ile kentteki kurum ve kuruluşlardan yanıt gelmemesine sitem eden yeşil-kırmızılılar, taraftarlar olarak daha önce olduğu gibi kampanyayla takıma moral aşılamaya çalışacak. Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminin prim ve maaşları yatırma konusunda zorlanıp kaynak aradığı kulüpte, kampanyayla toplanacak para ödeme bekleyen futbolculara Play-Off primi olarak aktarılacak. Karşıyaka'da yönetim de bu sezon daha önce kaynak yaratmak için halen devam eden, "Bir Bayrak da Sen As" kampanyasını düzenlemişti.

Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin ateşini yaktığı prim kampanyasıyla ilgili açıklamasında, "Bir çağrı yaptık. Camia ayaklansın, dargınlıklar, küslükler bitsin istedik. Tarihi günlerden geçen Karşıyaka bu sene bir üst lige çıkmak zorunda. Bunun için de motivasyon, birlik beraberlik çok ama çok önemli. Bu çocuklara önce Play-Off, sonra şampiyonluk primi okuyun, dedik ama ses yok. O zaman yine iş başa düştü. Karşıyaka Spor Kulübü'nü marka yapan taraftar olarak biz de cebimizdeki 3-5 kuruşu aslanlarımız için veririz. Yapmadık mı, yaptık. Prim de verdik, puan silmeden de kurtardık, transferin önünü de açtık zamanında. Az çok demeden 3 liraysa 3 lira, 1000 liraysa 1000 lira yatıralım. Belki birileri utanır" ifadeleri yer aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:06 Kaynak: DHA
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