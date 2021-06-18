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Karşıyaka'da taraftardan kombine çağrısı - Son Dakika

Karşıyaka'da taraftardan kombine çağrısı

18.06.2021 12:31
Karşıyaka'da taraftardan kombine çağrısı, System.String[]

Kongre süreci ve futbol şubesinin şirketleşme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'da zamanın 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için kulübün aleyhine işlediğini, kaybedecek dakika bulunmadığını savunan üniversiteli taraftarlar, sosyal medyada kombine çağrısı yaptı.

Kongre süreci ve futbol şubesinin şirketleşme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'da zamanın 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için kulübün aleyhine işlediğini, kaybedecek dakika bulunmadığını savunan üniversiteli taraftarlar, sosyal medyada kombine çağrısı yaptı. Yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı açıldıktan sonra Bornova Belediyesi'yle daha önce yapılan protokol gereği iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacak yeşil-kırmızılılarda yeni sezonun ilk haftalarından sonra bu stada taşınmayı hayal eden taraftarlar, kombinelerin çıkarılmasını talep etti. "Transer yasağı için omuz omuza" başlıklı bildiri yayınlayıp yönetim, siyasiler ve belediye başkanlarını etiketleyen Üniversiteli Karşıyakalılar, yasağın kalkmasına destek için 3 sezonluk kombinelerin toplu olarak satışa çıkarılmasını talep etti.

Koronavirüs pandemisinde aşılamanın artmasıyla futbolda yeni sezonla birlikte maçların yeniden seyircili olması beklenirken, Üniversiteli Karşıyakalılar'ın çağrısında şu ifadeler yer aldı: "Gövdemizi değil başımızı taşın altına koymaya hazırız. Kulübümüzden ricamız 3 sezonluk kombineleri uygun fiyattan satışa çıkarın. Kurtuluş Savaşı'nda kurucumuz Zühtü Bey ve arkadaşları nasıl milli mücadele ruhunu isyan ateşiyle birleştirip kulübümüzü zor şartlar altında kurduysa biz de dününü, bugününü ve yarınlarını Karşıyaka'ya adayan gençler olarak kurtuluş meşalesini yakalım. Transfer yasağının kaldırılması için elimizden gelen herşeyi yapalım. İşimiz zor ama imkansız değil. Karşıyaka taraftarı her zaman bunu başardı, yine başarır. Bütün Karşıyaka camiasının birlik olmasıyla beraber kombineleri alalım, yeni transferlerimizle birlikte Bornova Stadı'nı cehenneme çevirelim."


Karşıyaka, Transfer, Futbol, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da taraftardan kombine çağrısı - Son Dakika Spor


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