Karşıyaka'da tatlı telaş

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle yeniden zirveye ortak olan Karşıyaka'da perşembe günü oynanacak Altındağspor mücadelesi öncesi teknik direktör Soner Tolungüç, kadro tercihinde tatlı telaş yaşıyor. Yeşil-kırmızılılarda 2 maçtır kasığındaki sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev yapamayan takımın en önemli hücum silahlarınden Doğukan iyileşti. Son Şile Yıldızspor deplasmanında cezalı olan takım kaptanı Mustafa Aşan'ın cezası bitti.

Bu isimlerin yokluğunda görev yapan Namık Barış ve Arif, performanslarıyla alkış aldı. Takımda Battal, Anıl, Mustafa Değirmenci son haftalarda form grafiklerini yükseltirken, İlyas, Özkan, Batuhan gibi gençler de hazır durumda. Soner Tolungüç, gençleri vitrine çıkararak oluşturdukları rekabetin takımın performansına olumlu yansıdığını, her maç kadro kurmakta tatlı zorluk yaşadığını dile getirdi.