Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Tayfun Yungul görevi bıraktı
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Tayfun Yungul görevi bıraktı - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Tayfun Yungul görevi bıraktı

6 saat önce

KARŞIYAKA'da 2 yıldır futbol altyapı başkanlığı yapan kulübün eski futbolcularından Tayfun Yungul, görevinden istifa etti.

Karşıyaka'da Tayfun Yungul görevi bıraktı, System.String[]

KARŞIYAKA'da 2 yıldır futbol altyapı başkanlığı yapan kulübün eski futbolcularından Tayfun Yungul, görevinden istifa etti. Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın desteğiyle Ocak 2018'den bu yana futbol altyapısını yönetip yıllardır altyapıda etkisiz kalan yeşil-kırmızılıları atağa kaldıran Yungul, idari konularda kurdukları düzenin dışına çıkıldığı gerekçesiyle ayrıldığını açıkladı. Yungul, "Önceki yıllarda altyapıda başarısız sonuçlar alan kulübümüz geçen sezon Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde Türkiye şampiyonluğunu finalde kaçırdı. Şu an U19, U17 ve U14 Ligi'nde gruplarımızda lideriz" diye konuştu.

Görev süresinde altyapıya 100'e yakın yeni oyuncu kazandırdıklarını belirten Yungul, "Yeni spor okulları açıp ilk kez U9 ve U10 takımları oluşturduk. Fitness salonu kurup tüm altyapı takımlarının malzemelerini eksiksiz tamamladık. Bugün itibarıyla personel maaşı ve tedarikçi borcumuz yok. İdari konularda düzenin dışına çıkıldığı için rahatsızlık duyup ayrılmam gerektiğini kararlaştırdım. Karşıyaka'da altyapının önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi. Kaf-Kaf'ta futbol şubesine destek verilmediği için geçen haziran ayında beraberinde 7 isimle birlikte ana yönetimden istifa eden Gökhan Şensan, Yungul yönetimindeki altyapıya dışarıdan maddi katkı vermeyi sürdürmüştü.


Karşıyaka, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:40:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Tayfun Yungul görevi bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]