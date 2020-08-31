Karşıyaka'da tek Anıl kaldı

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde sözleşmesi biten 9 futbolcunun 8'iyle yeniden anlaşan Karşıyaka, yalnız Anıl Çıracı'yı ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif, Hakan, Harun, Mustafa Değirmenci ve Fatih'le sözleşme yenileyip takımda tutan transfer yasaklısı yeşil-kırmızılıların hafta içinde Anıl'la da anlaşıp nikah tazelemesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta 2014-2015 sezonunda altyapıdan profesyonel olan Anıl, transfer yasağıyla geçen son 4 yılda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden oldu. Sağ bek ve sol bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu 3. Lig'de 2018-2019 sezonunda 35, geçen sezon ise 27 maçta forma giydi. Yeni sezona Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar koronavirüs testinden geçti. Kaf-Kaf'ta takımdan ayrılmak isteyip antrenmanlara katılmayan Özgür ve Görkem'in durumları ise belirsizliğini koruyor.