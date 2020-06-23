Karşıyaka'da testler negatif - Son Dakika

Karşıyaka'da testler negatif

Karşıyaka Spor Kulübü, yapılan testler sonucunda kulüp çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü, yapılan testler sonucunda kulüp çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Kırmızı-yeşilliler, daha önceki testlerde pozitif çıkan bir futbolcunun da yapılan tedavi ve karantina sonrasında durumunun negatife döndüğünü duyurdu.


Karşıyaka Spor Kulübü, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına yönelik korona virüs testi yaptırdı. Kırmızı-yeşilliler, yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. İzmir ekibi ayrıca, yaklaşık iki hafta önce yapılan testlerde 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıklamıştı. Testin pozitif çıkması sonucu karantinaya alınan ve tedavi uygulanmaya başlayan futbolcunun da ikinci test sonrası durumunun negatife döndüğünü açıklandı. Karşıyaka tarafından yapılan açıklamada oyuncunun kontrollü olarak çalışmalarına yeniden başlayacağı bildirildi. - İZMİR

Selçuk Yaşar, Karşıyaka, Futbol, Çiğli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da testler negatif - Son Dakika Spor
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