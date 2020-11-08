Karşıyaka'da Tolungüç'e Kasımpaşa kancası

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka'yı zirveye taşıyan teknik direktör Soner Tolungüç'ün adı Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yla anılıyor. Süper Lig'de geçen haftaya kadar 7 maçta 11 puan toplamasına rağmen teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını sürpriz bir şekilde ayıran İstanbul temsilcisinin takımı disiplinli ve idealist bir yerli veya yabancı teknik direktöre emanet etmek istediği, Karşıyaka'ya geçen sezondan bu yana büyük bir başarı ivmesi kazandıran Tolungüç'ü de adaylar arasına aldığı öğrenildi.Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray ve Trabzonspor da dahil birçok kulüpte forma giyip futbolu Karşıyaka'da bırakan 56 yaşındaki Tolungüç, Adana Demirspor'da teknik direktörlük, Süper Lig'de Gençlerbirliği'nde antrenörlük yaptı. İlk kez 2016'da TFF 1'inci Lig'de geldiği Karşıyaka'da ikinci dönemini geçiren Tolungüç, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynattığı transfer yasaklısı yeşil-kırmızılıları bu sezon da grupta zirveye taşıdı. Sezon başında yönetimle ilk görüşmede anlaşamayıp ardından yuvada kalan Tolungüç'ün Karşıyaka ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.