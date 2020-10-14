Karşıyaka'da Tolungüç farkı - Son Dakika

Karşıyaka'da Tolungüç farkı

14.10.2020 12:05
Karşıyaka'da Tolungüç farkı, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, takımın dümeninde olduğu her sezon fark yarattı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, takımın dümeninde olduğu her sezon fark yarattı. Yeşil-kırmızılılarda 1996-1997 sezonunda forma giyip futbolu kulüpte bırakan Tolungüç, 19 yıl sonra 2015-2016 sezonunun son 9 haftasında yuvaya 1'nci Lig'de teknik direktör olarak döndü. O sezon başından beri düşme hattında yer alan Kaf-Kaf, Tolungüç'le çıkış yakalamasına rağmen kümede tutunamadı. Sonraki sezon 2016-2017'de 2'nci Lig'de sezona transfer yasağı ve mali belirsizlikler içinde başlayan Kaf-Kaf, Soner Tolungüç yönetiminde altyapı patentli gençlerin ağırlıkta olduğu kadrosuyla beklenmedik bir çıkış yaptı.

Performansıyla zirve yarışı veren Karşıyaka'da Soner Tolungüç devre arasında takım Play-Off hattında 4'üncü sıradayken ailevi nedenlerle kulüpten ayrıldı. O sezon sonunda Play-Off'u ıskalayan, sonraki yıl da aldığı 6 puan silme cezasıyla yine küme düşen yeşil-kırmızılılarda Tolungüç, kulübe 2.5 aradan sonra geçen sezon 3'üncü haftada takım düşme hattındayken geri geldi. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle tekrar silkinen Karşıyaka, Play-Off'a kalıp Turgutluspor'la oynadığı finali seri penaltılarla kıl payı kaybetti. Bu sezon başında yönetimle ilk etapta anlaşamamasına rağmen taraftarın ısrarıyla göreve devam eden Tolungüç, altyapı patentli takımını 4 haftada 10 puanla zirveye taşıdı.

BU KEZ OLSUNİLÇEYE yapılacak yeni stadın yolunu yıllardır gözleyip, İzmir'de stat konusunu ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen kentin en mağdur takımı olarak kalan Karşıyaka'da taraftarlar dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde düzenlenen zirve sonrası yeniden umutlandı. 1998 yılından bu yana gündemde olup birçok farklı yer değerlendirilen, son yer olarak belirlenerek yıkılan eski İlçe Stadı'nın arazisi yapılan ilk ihale açılan davalarla feshedilince 5 yıldır atıl vaziyette kalan Kaf-Kaf'ta taraftarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin konsorsiyum kararıyla stat inşaatının yeniden başlamasını bekliyor.

Stat zirvesi geçen sezondan bu yana aralarında soğuk rüzgarlar esen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın arasını da yumuşattı. Stat ve altyapı tesisi için 3 yıldır görüşmeler yapan Turgay Büyükkarcı, "Spor Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu konsorsiyum ile Karşıyaka Stadı'nın inşa edilmesi konusunda uzun süre sonra ilk defa çok büyük ve ciddi bir adım atıldı. Çalışmalar hemen başladı. Bakanlığımız ve belediyelerimiz ile tüm Türkiye'ye örnek olacak bir yaklaşım göstererek, Karşıyaka'ya yakışır bir stadın inşaatının bir an önce başlamasını ve bitirilmesini hedefliyoruz. Bunun için de bütün gücümüzle çalışacağız" açıklamasını yaptı.


Karşıyaka'da Tolungüç farkı
Karşıyaka'da Tolungüç farkı
Karşıyaka'da Tolungüç farkı
Karşıyaka'da Tolungüç farkı
Karşıyaka'da Tolungüç farkı

Teknik Direktör, Karşıyaka, Play Off, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Tolungüç farkı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:59:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da Tolungüç farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei