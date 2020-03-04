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Karşıyaka'da Tolungüç'ten futbolcularına uyarı
6 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 2 haftayı 1 puanla geçen Play-Off hattındaki Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, özellikle 3-2 kaybedilen Kocaelispor deplasmanındaki hatalardan dolayı oyuncularını uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:19 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 2 haftayı 1 puanla geçen Play-Off hattındaki Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, özellikle 3-2 kaybedilen Kocaelispor deplasmanındaki hatalardan dolayı oyuncularını uyardı.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanda kaleci Erdoğan'dan orta saha oyuncusu Görkem ve ileri uçtaki Doğukan'a kadar tüm oyuncularına hatalarını anlatıp tek tek uyaran Tolungüç'ün, "Artık final haftalarındayız. Önümüzde 8 final maçı kaldı. Hata yapma, aynı hataları tekrarlama lüksümüz yok" dediği öğrenildi.Kaf-Kaf'ta Soner Tolungüç'ün pazar günü Ağrı 1970 Spor önünde ilk 11'de değişime gitmesi bekleniyor.
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