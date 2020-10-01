Karşıyaka'da Tolungüç'ten uyarı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü ilk 2 maçtan puan çıkaramayan Gölcükspor'a konuk olacak Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, futbolcularını uyardı. İlk haftaları 4 puanla geçip mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-kırmızılılarda çok zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz istim üzerinde. Bizimle oynayacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Hafta içinde kadrolarını yine takviye ettiler. Transferde sağ bek ve ön libero da aldılar. İddialı bir takıma konuk olacağız. Mücadeleyi bitiş düdüğüne kadar hiç bırakmayıp 3 puanı alacağız" dedi. Yeşil-kırmızılılarda Esenler Erokspor maçında kırmızı kart gören Harun haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.