Karşıyaka'da Tolungüç'ün fotoğraf merakı
24.10.2020 12:20
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, fotomuhabirliğine merak sardı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, fotomuhabirliğine merak sardı. Ligde 29 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı Cizrespor maçının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren yeşil-kırmızılılarda teknik patron Soner Tolungüç, kulübün medya ekibinin fotoğraf makinesini kapıp hünerlerini göstermeye başladı. Futbolcular düz koşu yaparken saha kenarına geçen Soner Tolungüç, deklanşöre ardı ardına basarak anı ölümsüzleştirdi. Karşıyakalı futbolcular deneyimli teknik adamın çektiği fotoğrafları hatıra olarak saklayacaklarını söyledi.
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