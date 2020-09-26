Karşıyaka'da Tolungüç'ün hakem isyanı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iç sahada Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, ilk yarıda attıkları golü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiren yardımcı hakemin skora direkt etki ettiğini söyledi. Maçın 44'üncü dakikasında oyun 0-0 berabere devam ederken Doğukan'la bulduğu gol ofsayt nedeniyle sayılmayan Kaf-Kaf'ta Tolungüç, "Sonuca direkt etki eden yan hakem ilk kez gördüm. Bariz golümüzde bayrak kaldırdı, olmayan faulü verdirdi. O pozisyonda duran toptan gol yedik. Maçtan sonra orta hakeme iptal edilen golümüzün videosunu gösterdik. Haklılığımızı görüp, 'Hakkınızı helal edin' dedi. Kazanmak için çıkmıştık ama golümüz iptal olduktan sonra basit gol yedik. Sonuçta 2 puanı yan hakem yüzünden kaybettik. Emin olmadığı durumlarda oyunu devam ettirmesi gerekiyordu" dedi.