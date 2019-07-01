Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da toplu görüşme
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Karşıyaka'da toplu görüşme

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la geçen hafta sözleşme yenileyerek iç transfere resmen başlayan Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı, sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş ve Arif'le masaya oturdu.

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TFF 3'üncü Lig'de takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la geçen hafta sözleşme yenileyerek iç transfere resmen başlayan Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı, sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş ve Arif'le masaya oturdu. Daha önce yeni sezon ücretleri konusunda prensipte anlaşmaya varılan futbolcularla ödeme planı konusunda el sıkışıldığı takdirde, sözleşme imzalanacak. Başkan Büyükkarcı, takımın 3 önemli oyuncusuna birlikte imza attırmayı planlıyor. Transfer yasaklısı Karşıyaka, sezon öncesi kadroda tutmak istediği isimlerde fire vermek istemiyor. Bu futbolcular gibi sözleşmeleri biten Onur Kıntaş ve Bartu Umut'la ise görüşme yapılmadı. İki oyuncuyla yolların ayrılması gündemde.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:12 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor
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