Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da toros'a büyükkarcı desteği
Son Dakika Spor Haber

Karşıyaka'da toros'a büyükkarcı desteği

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftayı tek puanla geçen Karşıyaka'da, henüz sezon başlamadan bazı taraftarların hedefi haline gelen teknik direktör Mesut Toros, cebinde istifa mektubuyla görüştüğü Başkan Turgay Büyükkarcı'dan güvenoyu aldı.

Karşıyaka'da toros'a büyükkarcı desteği, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftayı tek puanla geçen Karşıyaka'da, henüz sezon başlamadan bazı taraftarların hedefi haline gelen teknik direktör Mesut Toros, cebinde istifa mektubuyla görüştüğü Başkan Turgay Büyükkarcı'dan güvenoyu aldı. Geçen sezon takımı düşme hattında son sıradan alıp Play-Off oynatan, son dönemde yaşanan krizler, Battal ile Onur'un gönderilmesi nedeniyle kendisine cephe alan taraftarların sosyal medyadaki tepkileriyle yıpranan Mesut Toros, Başkan Büyükkarcı'yla görüşüp sıkıntılarını anlattı. Yönetim isterse görevinden ayrılabileceğini belirten Toros, Büyakkarcı'nın desteğiyle kulüpte kaldı.

Son aylarda yaşanan tartışmalarla ilgili sessiz kalıp yorum yapmayan Büyükkarcı, Toros'tan işine odaklanıp kulağını tıkamasını istedi. Başkan Turgay Büyükkarcı, kavga ortamına çekilmemeleri gerektiğini belirtip, "Dedikodularla hareket edemeyiz. Bizim işimiz futbol. Enerjimizi kulübümüzün ihtiyaçlarına göre sarf etmeliyiz. Ben tüm hocalarımla her zaman görüşüyorum. Mesut Toros hocamızla da hiçbir sorunumuz yok" yorumunu yaptı. Futbol takımının ligde ilk 2 haftayı 1 puanla geçmesine de değinen Büyükkarcı, "Biz kağıttan değiliz ki 1 mağlubiyetle hemen yırtılalım. Sakin olmak gerekiyor. Henüz yolun başındayız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı, doktorlar şaştı kaldı!
Cengiz Ünder'den transfer bombası! İspanyollar duyurdu Michael Schumacher'e Paris'te gizlice kök hücre nakli yapıldı Anadolu Efes, Barcelonalı oyuncu Chris Singleton'u transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:42:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da toros'a büyükkarcı desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]