Karşıyaka'da toros'a büyükkarcı desteği

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftayı tek puanla geçen Karşıyaka'da, henüz sezon başlamadan bazı taraftarların hedefi haline gelen teknik direktör Mesut Toros, cebinde istifa mektubuyla görüştüğü Başkan Turgay Büyükkarcı'dan güvenoyu aldı. Geçen sezon takımı düşme hattında son sıradan alıp Play-Off oynatan, son dönemde yaşanan krizler, Battal ile Onur'un gönderilmesi nedeniyle kendisine cephe alan taraftarların sosyal medyadaki tepkileriyle yıpranan Mesut Toros, Başkan Büyükkarcı'yla görüşüp sıkıntılarını anlattı. Yönetim isterse görevinden ayrılabileceğini belirten Toros, Büyakkarcı'nın desteğiyle kulüpte kaldı.

Son aylarda yaşanan tartışmalarla ilgili sessiz kalıp yorum yapmayan Büyükkarcı, Toros'tan işine odaklanıp kulağını tıkamasını istedi. Başkan Turgay Büyükkarcı, kavga ortamına çekilmemeleri gerektiğini belirtip, "Dedikodularla hareket edemeyiz. Bizim işimiz futbol. Enerjimizi kulübümüzün ihtiyaçlarına göre sarf etmeliyiz. Ben tüm hocalarımla her zaman görüşüyorum. Mesut Toros hocamızla da hiçbir sorunumuz yok" yorumunu yaptı. Futbol takımının ligde ilk 2 haftayı 1 puanla geçmesine de değinen Büyükkarcı, "Biz kağıttan değiliz ki 1 mağlubiyetle hemen yırtılalım. Sakin olmak gerekiyor. Henüz yolun başındayız" diye konuştu.