Karşıyaka'da Toros'a talip çok
2 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon Karşıyaka'yı düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off'a taşıyan teknik direktör Mesut Toros, yeni sezon öncesi birçok kulübün teknik adam listesinde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:34 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon Karşıyaka'yı düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off'a taşıyan teknik direktör Mesut Toros, yeni sezon öncesi birçok kulübün teknik adam listesinde yer alıyor. Yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi biten tecrübeli teknik adamı göreve getirmek için Spor Toto 1'inci Lig'den Boluspor ve ligin yeni ekibi Menemenspor, TFF 2'nci Lig'den Tuzlaspor, 3'üncü Lig'den ise Diyarbekirspor'un nabız yokladığı öğrenildi.
Özellikle Tuzla ve Diyarbekirspor'un da sezonun en flaş teknik direktörlerinden olan Toros'a takımı emanet etmek için ısrarcı olduğu belirtildi. Lig sonrası Karşıyaka'da başkan vekili Gökhan Şensan'la görüşüp beklemeye geçen Mesut Toros, önceliğinin Kaf-Kaf olduğunu açıklamıştı. Toros'un Karşıyaka dışında 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yer alan bir takımda çalışmak istemediği, 1'inci Lig'den ciddi bir teklif gelmesi durumunda ise değerlendireceği belirtiliyor.
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