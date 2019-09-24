Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da toros görüşme odasına
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Karşıyaka'da toros görüşme odasına

32 dakika önce

Play-Off oynadığı geçen sezonun ardından, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yine büyük umutlarla başladığı sezonda, ilk 3 maçta yalnız 1 puan alınca kendisini düşme hattında bulan Karşıyaka'da, teknik direktör Mesut Toros'un koltuğu sallantıda.

Karşıyaka'da toros görüşme odasına, System.String[]

Play-Off oynadığı geçen sezonun ardından, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yine büyük umutlarla başladığı sezonda, ilk 3 maçta yalnız 1 puan alınca kendisini düşme hattında bulan Karşıyaka'da, teknik direktör Mesut Toros'un koltuğu sallantıda. Başkan Turgay Büyükkarcı, 2-0'lık son Erbaaspor yenilgisi sonrası Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Mesut Toros'la görüşme yaptı. Büyükkarcı, Toros'la yaptığı konuşmada, takıma güvendiklerini, Karşıyaka'nın bir an önce çıkışa geçmesini beklediklerini söyleyip, yalnız sahaya odaklanmalarını istedi.

Taraftarla arasında haftalardır soğuk rüzgarlar esen Mesut Toros, 2. haftada Kozanspor'a iç sahada kaybedilen maç sonrası Başkan Büyükkarcı'nın güvenoyuyla görevinde kalmıştı. Cumartesi günü 1877 Alemdağspor'la yapılacak iç saha sınavının Toros'un son şansı olabileceği iddia ediliyor. Karşıyaka, geçen sezon 7. haftada takımı yine düşme hattından devralıp Play-Off'a sokan teknik direktör Mesut Toros'la yaz döneminde 2 yıllığına sözleşme yenilemişti.

Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
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