Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Toros görüşme odasına! Cumartesi günü son şansı olabilir...
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Karşıyaka'da Toros görüşme odasına! Cumartesi günü son şansı olabilir...

15 dakika önce

Başkan Turgay Büyükkarcı, 2-0'lık son Erbaaspor yenilgisi sonrası Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Mesut Toros'la görüşme yaptı.

Karşıyaka'da Toros görüşme odasına! Cumartesi günü son şansı olabilir..., System.String[]

Başkan Turgay Büyükkarcı, 2-0'lık son Erbaaspor yenilgisi sonrası Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Mesut Toros'la görüşme yaptı.


Büyükkarcı, Toros'la yaptığı konuşmada, takıma güvendiklerini, Karşıyaka'nın bir an önce çıkışa geçmesini beklediklerini söyleyip, yalnız sahaya odaklanmalarını istedi.


Taraftarla arasında haftalardır soğuk rüzgarlar esen Mesut Toros, 2. haftada Kozanspor'a iç sahada kaybedilen maç sonrası Başkan Büyükkarcı'nın güvenoyuyla görevinde kalmıştı.


Cumartesi günü 1877 Alemdağspor'la yapılacak iç saha sınavının Toros'un son şansı olabileceği iddia ediliyor.


Karşıyaka, geçen sezon 7. haftada takımı yine düşme hattından devralıp Play-Off'a sokan teknik direktör Mesut Toros'la yaz döneminde 2 yıllığına sözleşme yenilemişti.


Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:30 
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