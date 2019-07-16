Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Toros heyecanlı
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Karşıyaka'da Toros heyecanlı

4 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon 8'inci haftada görev alıp Play-Off oynattığı Karşıyaka'yla yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Mesut Toros, takımın antrenmanlardaki hırsının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Karşıyaka'da Toros heyecanlı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon 8'inci haftada görev alıp Play-Off oynattığı Karşıyaka'yla yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Mesut Toros, takımın antrenmanlardaki hırsının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Mesut Toros, futbolcularının hırsı ve isteğinin kendisini çok memnun ettiğini belirterek, "Oyuncuların gösterdiği aşama ve istediği beni çok mutlu ediyor. Aynı disiplin ve hırsla geçen sezon kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi. Çalışmaların İzmir etabını tamamladıktan sonra 25 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak yeşil-kırmızılı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak. Karşıyaka, özel maç maratonunu İzmir dönüşü de sürdürecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
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