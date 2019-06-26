Karşıyaka'da Toros'la 2 yıl daha
2 saat önce
BASKETBOL takımını taraftarın gönlüne taht kuran eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'ya emanet eden Karşıyaka, futbolda geçen sezon takıma TFF 3. Lig'de Play-Off oynatan Mesut Toros'la 2 yıllığına anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
BASKETBOL takımını taraftarın gönlüne taht kuran eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca
'ya emanet eden Karşıyaka
, futbolda geçen sezon takıma TFF 3. Lig'de Play-Off oynatan Mesut Toros
'la 2 yıllığına anlaştı. Daha önce geçen hafta istafa eden Başkan Vekili Gökhan Şensan'la prensipte anlaşan Mesut Toros, Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek el sıkıştı. Lig bittikten sonra kendisine teklifler olmasına rağmen Karşıyaka'ya söz verdiğini söyleyen Mesut Toros, "Önceliğim her zaman Karşıyaka'ydı. Zaten daha önce prensipte anlaşmıştık. Kulübümü bekledim ve verdiğim sözü tuttum. Mutlu olduğum yerde kaldım. Yeni sezonda yapılacak çok işimiz var. Geçen sezon en alt sıradan gelip Play-Off oynamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
Yeşil-kırmızılılarda Sarıca'dan sonra taraftarın çok sevdiği Toros'a da imza attıran Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şubesine yeni yönetim belirlemeye çalışıyor.
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