Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Toros'la 2 yıl daha
Son Dakika Spor Haber

Karşıyaka'da Toros'la 2 yıl daha

2 saat önce

BASKETBOL takımını taraftarın gönlüne taht kuran eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'ya emanet eden Karşıyaka, futbolda geçen sezon takıma TFF 3. Lig'de Play-Off oynatan Mesut Toros'la 2 yıllığına anlaştı.

Karşıyaka'da Toros'la 2 yıl daha, System.String[]

BASKETBOL takımını taraftarın gönlüne taht kuran eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'ya emanet eden Karşıyaka, futbolda geçen sezon takıma TFF 3. Lig'de Play-Off oynatan Mesut Toros'la 2 yıllığına anlaştı. Daha önce geçen hafta istafa eden Başkan Vekili Gökhan Şensan'la prensipte anlaşan Mesut Toros, Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek el sıkıştı. Lig bittikten sonra kendisine teklifler olmasına rağmen Karşıyaka'ya söz verdiğini söyleyen Mesut Toros, "Önceliğim her zaman Karşıyaka'ydı. Zaten daha önce prensipte anlaşmıştık. Kulübümü bekledim ve verdiğim sözü tuttum. Mutlu olduğum yerde kaldım. Yeni sezonda yapılacak çok işimiz var. Geçen sezon en alt sıradan gelip Play-Off oynamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
Yeşil-kırmızılılarda Sarıca'dan sonra taraftarın çok sevdiği Toros'a da imza attıran Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şubesine yeni yönetim belirlemeye çalışıyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
Ufuk Sarıca, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi başladı Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı! Güzel hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi! Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:10:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Toros'la 2 yıl daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]