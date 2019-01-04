Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Toros Memnun

Karşıyaka'da Toros Memnun

9 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak hazırlanan Karşıyaka'da, teknik direktör Mesut Toros, iyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyledi.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak hazırlanan Karşıyaka'da, teknik direktör Mesut Toros, iyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyledi.

Takımda ciddi sakatlık bulunmamasının kendilerini sevindirdiğini belirten Toros, "Eksik yanlarımızı bol bol çalışma fırsatı bulduk. İlk yarıda taraftarlarımızla birlikte güzel bir sinerji ve çıkış yakalamıştık. İkinci yarıda da bu çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan ayak bağlarında kısmi yırtık bulunan Hakan'ın ikinci yarının ilk haftasına yetişeceği Karşıyaka'da sarı kart cezalısı Battal, ilk hafta görev yapamayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Selçuk Yaşar, Çiğli, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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