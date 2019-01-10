Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Toros'tan Alkış

Karşıyaka'da Toros'tan Alkış

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarı öncesi Çeşme Altın Yunus Otel'de kampa giren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, Tire 1922'yle oynanıp 1-1 biten hazırlık maçında oyuncularının iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Karşıyaka'da Toros'tan Alkış, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarı öncesi Çeşme Altın Yunus Otel'de kampa giren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, Tire 1922'yle oynanıp 1-1 biten hazırlık maçında oyuncularının iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Genç futbolcularının her geçen gün üzerine koyarak aşama kaydettiğini belirten teknik patron Mesut Toros, "Bizim için çok verimli bir kamp dönemi geçiyor. Oyuncularımın aşama kaydettiğini yakından gözlemlemek mutluluk verici. İlk yarının sonlarında yakaladığımız çıkışı ikinci yarıda da sürdürmek istiyoruz. Takım içinde yer alan herkes bu armanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Karşıyaka'yı hak ettiği yere çıkarmak için savaşacağız" dedi.

Ağır gribal enfeksiyona yakalanan Mesut Toros, Çeşme'de sabah erken saatlerde hastanede serum tedavisi gördü. Toros, tedavisinin ardından takımın başında antrenmana çıktı. Karşıyaka, 13 Ocak'ta da Bucaspor'la özel maç oynayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

Spor
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