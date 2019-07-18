Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Toros'un kozu Doğukan
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Karşıyaka'da Toros'un kozu Doğukan

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin performansından çok memnun olduğunu belirtti.

Karşıyaka'da Toros'un kozu Doğukan, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin performansından çok memnun olduğunu belirtti. Yetenekli hücum oyuncusunun çok hırslı olduğunun altına çizen Toros, "Doğukan yeteneklerinin farkına vardı ve her geçen gün üzerine koyarak daha da iyi ye gidiyor. Yeni sezonda ondan çok önemli katkılar bekliyorum. İleri uçtaki en önemli silahlarımızdan biri olacak" dedi.
Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılarda altyapıdan çıkan isimlerden olan 20 yaşındaki Doğukan, yeni sezon öncesi ücretine yapılan iyileştirmeden memnun kalmayıp zam istemişti. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunup geçen yıl primler hariç asgari ücret kazanan oyuncuya yıllık 50 bin TL önerdi. Yeşil-kırmızılı yönetim ile Doğukan'ın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek orta yolu bulması bekleniyor.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
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