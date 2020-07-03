Karşıyaka'da Tugay ve Karace buluştu
KARŞIYAKA'da ağustos ayının sonunda yapılması beklenen olağan genel kurul öncesi camiadan bir kesmin adaylık baskısı yaptığı eski başkanlardan Cenk Karace, Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldi.
KARŞIYAKA'da ağustos ayının sonunda yapılması beklenen olağan genel kurul öncesi camiadan bir kesmin adaylık baskısı yaptığı eski başkanlardan Cenk Karace, Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldi. Karace'nin Başkan Tugay ve ailesini ağırladığı geceye bir süredir camiadan eski yöneticilerle görüşmeler yapan Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Dr. Kaan Akacun ve kardeşi Tolkar Karace de aileleriyle birlikte katıldı. Gecede kulüple ilgili görüş alışverişinde de bulunulduğu, Belediye Başkanı Tugay'ın futbol takımıyla ilgili projelerini paylaştığı öğrenildi.
Yeşil-kırmızılılarda Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla arası, Büyükkarcı'nın kendisini hedef alan sert açıklamaları sonrası açılmıştı. Mevcut yönetimde seçildiği ilk dönemde asbaşkan olarak yer alan Cenk Karace, ardından Başkan Büyükkarcı'yla ters düşerek istifa etmişti. Karace, henüz adaylık için yeşil ışık yakmazken 2.5 yıldır başkanlığı yürütüp yeniden aday olacağını açıklayan Turgay Büyükkarcı, liste çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:40 Kaynak: DHA
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