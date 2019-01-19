Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Uğur Mumcu Anılıyor

Karşıyaka'da Uğur Mumcu Anılıyor

15 dakika önce

Karşıyaka Belediyesi, 1993 yılında öldürülen Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini özel bir söyleşiyle anacak.

Karşıyaka'da Uğur Mumcu Anılıyor, System.String[]
Karşıyaka Belediyesi, 1993 yılında öldürülen Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini özel bir söyleşiyle anacak.

'Demokrasi, şimdi ve daima' başlıklı etkinlik, Mumcu'nun ölüm yıl dönümü olan 24 Ocak'ta, Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da başlayacak söyleşide Gazeteci-Yazar Orhan Bursalı, Karşıyakalılar ile buluşacak. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Çeyrek asır önce hain bir saldırı sonucu yitirdiğimiz Uğur Mumcu; yazıları, düşünceleri ve aydınlık mücadelesiyle daima yolumuza ışık olmaya devam edecektir. Mumcu'nun ölüm yıl dönümü ile Adalet ve Demokrasi Haftasının başlangıcı olan 24 Ocak'ta, tüm demokrasi şehitlerimiz anısına gerçekleştireceğimiz anlamlı buluşmaya herkesi bekliyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Uğur Mumcu, Güncel
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