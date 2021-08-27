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Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı

27.08.2021 11:07
Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı, System.String[]

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Elif Öner'le yollar ayrıldı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Elif Öner'le yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan veda mesajında, "Altyapımızdan yetişerek A takımımıza kadar yükselen ve yeşil-kırmızı formamızı başarıyla terleten Elif Öner'e emeklerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, 2'nci Lig takımı Torbalı Belediye ile anlaştı. Kaf-Kaf'ta daha önce altyapı patentli Ece ve Ayşegül'le de yollar ayrılmıştı.


Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı

Karşıyaka, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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