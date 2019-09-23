Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da voleybolda turnuva zamanı
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Karşıyaka'da voleybolda turnuva zamanı

1 saat önce

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, 2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Karşıyaka'da voleybolda turnuva zamanı, System.String[]

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, 2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. 2 yıl önce hayatını kaybeden şube yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek organizasyon 27-29 Eylül tarihlerinde yapılacak. Turnuvaya Karşıyaka'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyespor, İlbank ve Sarıyer Belediyespor katılacak. Turnuvada ilk maç cuma günü saat 16.00'da İzmir BŞB ile Sarıyer Bld arasında oynanacak. Aynı gün Karşıyaka ile İlbank saat 18.00'de rakip olacak.

Karşıyaka, voleybol, İzmir, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
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