Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Yarıyıl Coşkusu

Karşıyaka'da Yarıyıl Coşkusu

14 dakika önce

Alanında Türkiye'de ilk olan ve büyük ilgi gören Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, yarıyıl tatilinde de çocukları renkli etkinliklerle buluşturuyor.

Karşıyaka'da Yarıyıl Coşkusu, System.String[]
Alanında Türkiye'de ilk olan ve büyük ilgi gören Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, yarıyıl tatilinde de çocukları renkli etkinliklerle buluşturuyor. Etkileşimli hikaye, dino, boyaların renkli dünyası, kilim ve kelebeğin başkalaşımı başlıklı atölyelere katılan çocuklar, hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buluyor.

Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için ücretsiz tiyatro gösterimleri düzenliyor. 21 Ocak'ta başlayan gösterimler; 29 Ocak saat 11.00 ve 14.30'da Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde 'Sağlıksız Kral' oyunu ile devam edecek. 31 Ocak'ta Deniz Baykal Kültür Merkezinde 'Uzun Kuyruk', 1 Şubat'ta Çarşı Kültür Merkezinde 'Çizmeli Kedi ve Sihirli Şarkı', aynı saatlerde perde açacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Düzenlediğimiz etkinliklerle; öğrenim yaşamlarında zorlu bir dönemi daha geride bırakan çocuklarımızı ödüllendirmek, verimli bir tatil geçirmelerini sağlamak istedik. Bilim, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan Evrensel Çocuk Müzemize ve kültür merkezlerimizdeki ücretsiz oyunlarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Türkiye, Karşıyaka, Güncel
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