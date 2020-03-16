Karşıyaka'da yıkım operasyonu: Hurdacı çadırları kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karşıyaka'da yıkım operasyonu: Hurdacı çadırları kaldırıldı - Son Dakika

Karşıyaka'da yıkım operasyonu: Hurdacı çadırları kaldırıldı

6 saat önce

Karşıyaka Belediyesi, Şemikler'de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırdı.

Karşıyaka'da yıkım operasyonu: Hurdacı çadırları kaldırıldı, System.String[]

Karşıyaka Belediyesi, Şemikler'de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırdı.


Şemikler Mahallesi'nde bulunan ve hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırlar Karşıyaka Belediyesi tarafından kaldırıldı. Çevre ve asayiş konusunda yaşanan ciddi sıkıntılara son vermek amacıyla tüm kaçak unsurlar tek tek yıkıldı, arazi tamamen boşaltıldı ve temizlendi. Yapılan çalışmanın kalıcı hale gelmesi için Emniyet işbirliğinde gerekli tüm tedbirler alındı.


İki gün sürdü


Şemikler Mahallesi, Mavişehir İZBAN hattı yanında bulunan ve hurda toplayıcılarının yaşam alanı haline gelen 5 dönümlük araziye, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından yıkım operasyonu düzenlendi. İki gün süren çalışma kapsamında 9 adet çadırın ve barakaların yıkımı olaysız şekilde tamamlandı. Ayrıca hurdalar ve atıklar kaldırıldı, temizlik işlemleriyle alanın sağlıklı ve güvenli hale gelmesi sağlandı. Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, alana tekrar çadır ya da baraka kurulmaması için gerekli önlemler alındı, arazinin etrafına güvenlikli tel örgüler çekileceği de belirtildi. - İZMİR

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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