Karşıyaka'da yoga buluşması
1 saat önce
Karşıyaka Belediyesi tarafından '21 Haziran Dünya Yoga Günü' dolayısıyla Tay Park'ta düzenlenen etkinlikler, yoga tutkunlarından büyük ilgi gördü.
Karşıyaka
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:58 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından '21 Haziran Dünya Yoga Günü' dolayısıyla Tay Park'ta düzenlenen etkinlikler, yoga tutkunlarından büyük ilgi gördü. Sabah
erken saatlerde başlayan organizasyon kapsamında uluslararası konuşmacı, kişisel gelişim ve meditasyon üstadı Yogesh Sharda ile tanınmış eğitmenler, yüzlerce Karşıyakalı ile buluştu.
Gün boyu etkinlik
Gün boyunca yoga söyleşileri, fiziksel yoga ve raja yoga meditasyonu gibi uygulamalar yapıldı. Öğle arasında ise ney dinletisi sunuldu. Aynı gün Bostanlı sahilinde gerçekleştirilen 'gün batımı yogası' da organizasyonun en sevilen etkinliklerinden biri oldu. - İZMİR
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