Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza

Karşıyaka'da 5 yıldır devam eden transfer yasağını kulübün borçlu olduğu eski futbolcu, teknik adam ve çalışanlarından muvafakatname alarak geçici süreyle kaldırmaya çalışan yönetim, Yusuf Şimşek'le de anlaşmaya vardı. Yeşil-kırmızılılarda 2014-2016 yılları arasında 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş alacağının yüzde 50'si karşılığında muvafakatname imzası vererek alacak dosyasını tamamen kapatmayı kabul etti. Şimşek, eski kulübünün başlattığı 3 sezonluk kombine bilet kampanyasına da tanesi bin TL'den 10 adet kombine alarak destek oldu.

- İzmir