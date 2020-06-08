Karşıyaka'da Zeren'in koleksiyonu taraftarla bulaşacak

Türkiye'nin önde gelen spor hekimlerinden biri olup Şubat 2019'da aramızdan ayrılan Opr. Dr. Bülent Zeren'in yıllar süren emeğiyle oluşturduğu Karşıyaka Spor Tarihi Koleksiyonu, yeniden taraftarla buluşacak.

Zeren'in sağlığında muayenehanesi ve sporcu rehabilitasyon merkezi olarak kullandığı tarihi köşkte yer alan koleksiyonun sergilenebilmesi için oğlu Can Zeren, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile birlikte çalışma başlattı. Çalışmayla ilgili bilgi vern Can Zeren, "Babam Bülent Zeren'e emanet edilerek bir araya getirilmiş olan bu kültürel mirasın ait olduğu yer Karşıyaka Spor Kulübü'dür ve asıl sahibi de bu kulüpte yetişecek olan çocuklarımızdır" diye konuştu.

Zeren, "Bu vesileyle Başkan Turgay Büyükkarcı ile oluşturacağımız, müzecilik alanından uzmanların yer alacağı bir komiteyle, "Dr. Bülent Zeren Karşıyaka Spor Tarihi Koleksiyonu" envanter çalışması yapılacak ve ardından kulüp nezdinde sergileneceği yer tespit edilerek halkımızın ilgisine sunulacaktır" dedi. Turgay Büyükkarcı ise, "Koleksiyonun oluşmasına sebep olan rahmetli Bülent Zeren'e, koleksiyona destek veren tüm büyüklerimize bu koleksiyonu Karşıyaka geleceğine teslim eden başta Can Zeren kardeşim olmak üzere ailesine Karşıyaka Spor Kulübü olarak minnetterarız. Bu miras yarınlarımızdır" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKALILARA ÖZEL MASKE

Öte yandan Karşıyaka, koronavirüs salgını sürecinde taraftara özel maske üretecek. Salgınla mücadele devam ederken kadın, erkek ve çocuklar için ayrı ayrı üretilecek kulüp logolu maskeler önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.