Karşıyaka'daki incelemelerde şu ana kadar 21 ağır, 38 orta hasarlı bina tespit edildi - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından yapılan incelemelerde şu ana değin Karşıyaka ilçesinde 21 ağır, 38 orta hasarlı bina tespit edildiği bildirildi.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Değerlendirme sonuçlarının Kaymakamlık ve muhtarlıklarda askıya çıkarıldığı, sonuçlara itiraz etmek isteyenlerin 30 gün içerisinde Kaymakamlık ve AFAD İl Müdürlüğüne başvurabilecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize şu ana kadar 4 bin 76 hasar tespit ihbarı yapılmış, 2 bin 366 binadan hasar tespit çalışması talep edilmiştir. 755 binanın hasar tespit çalışmasını yapan belediyemiz teknik ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Ön değerlendirme belediyemiz, teknik ekiplerince yapılmaktadır. Kesin hasar tespit çalışması ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir."