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Karşıyaka'daki Yöneticilerden Orman Yangın Ekibine moral ziyareti - Son Dakika

Karşıyaka'daki Yöneticilerden Orman Yangın Ekibine moral ziyareti

11.06.2021 12:06
Karşıyaka'daki Yöneticilerden Orman Yangın Ekibine moral ziyareti, System.String[]

Karşıyaka'daki yöneticiler, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekibine moral ziyaretinde bulundu.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve kurum yöneticileri İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümüşpala Orman Yangın Söndürme ekibini ziyaret ederek başarılar dilediler.

Orman yangın ekibinin büyük gayretler gösterdiğini belirten Kaymakam Çalışır "Tüm ekibimizi gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Toplum olarak orman yangınlarına karşı duyarlı olmamız lazım. Sıcakların başlaması ile ormanlık alanlardan geçerken, oralarda gezinir, dinlenirken mutlaka gerekli önlemleri almamız lazım" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarına aylar öncesinden başlayıp, hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek şunları söyledi. "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü şu anda tüm ekip ve ekipmanlarıyla tetikte bekliyor en ufak bir yangın ihbarını bile değerlendirerek hızlı ve etkin müdahalede bulunuyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli güçlerinden olan yangın helikopterlerinin baraj, deniz, göl gibi su kaynaklarına uzak ormanlık alanlarda su ikmali yapabilmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık alanlara yangın havuzları inşa ettiğini vurgulayan Derince şöyle devam etti. "Bölgemiz orman yangını riski açısından birinci derece hassas bir Bölge. Ekip, ekipman açısından Bölge Müdürlüğümüz ciddi ölçüde ileri düzeyde ve profesyonelleşmiştir.1 yangın komuta aracı, 1 idare yangın yönetim helikopteri, 4 kiralık su atar helikopter, 1 kiralık amfibik uçak, 1 gözetleme amaçlı İHA, 96 arazöz, 27 su ikmal aracı, 46 ilk müdahale aracı, 15 dozer, 10 kiralık olmak üzere 15 treyler, 10 greyder, 106 yangın ekip merkezi, 66 yangın gözetleme kulesi, 23 haberleşme merkezi, 17 sabit noktada 33 kameralı yangın gözetleme, 9 noktada seyyar kameralı yangın gözetleme sistemi ve toplam 1153 kişilik personel ile yangınla mücadele için hazır bekliyoruz."

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin Orman Yangın Söndürme Ekibi ziyaretinde, Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, İlçe Müftüsü İsa Gürler,İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Tarım Müdürü Bülent Üngör, İlçe Spor Müdürü Musa Yelek ve Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz bulundu.

Karşıyaka, Derince, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka'daki Yöneticilerden Orman Yangın Ekibine moral ziyareti - Son Dakika


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