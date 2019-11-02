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Karşıyaka'dan 107'nci yıl kutlaması

6 saat önce

TÜRK sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 107'nci kuruluş yıl dönümünü ilçede Karşıyaka Belediyesi ve taraftarların düzenlediği görsel şölenle kutladı.

Karşıyaka'dan 107'nci yıl kutlaması, System.String[]

TÜRK sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 107'nci kuruluş yıl dönümünü ilçede Karşıyaka Belediyesi ve taraftarların düzenlediği görsel şölenle kutladı. Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşları tarafından 1 Kasım 1912'de kurulup 107 yılı geride bırakan yeşil-kırmızılılar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve Genel Sekreter Mehmet Yaya eşliğinde Karşıyaka Çarşısı'nda kortej oluşturdu. Karşıyakalılar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Karşıyaka İskelesi'ne kadar yürüdü. Saat, kulübün kuruluş yılını sembolize eden 19.12'yi gösterdiği anda yakılan renkli meşaleler, geceyi şölene dönüştürdü.

Belediye Başkanı Cemil Tugay, kutlamada yaptığı konuşmada, "Gurur yazılır, Kaf-Sin-Kaf okunur. 1 Kasım 1912'de bu kentte bir zeytin ağacının altında bir kıvılcım çakıldı. Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Süreyya İplikçi, Refil Civelek, Osman Nuri ve Örnekköylü Hüseyin, bir avuç destansı insanın tutuşturduğu kıvılcım, 107 yıl boyunca bir kentin kimliği, aidiyet duygularının özeti, karakteri ve duruşu haline geldi. Al ile yeşilin sevdası, tutkunun yaşam biçimine dönüşmesi, skorun değil duruşun bitmeyen zaferidir. Bu zafer yolculuğunda, her biri onur madalyası nice değerimizin ayak izi, alın teri, göz nuru vardır. Göğsünde Atatürk'ün armağanı ay ve yıldızla onurlanmak, Cumhuriyetle bütünleşmek, bir kenti o değerlerin kalesine dönüştürmektir" dedi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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