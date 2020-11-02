Karşıyaka'dan acı fren - Son Dakika

Karşıyaka'dan acı fren

02.11.2020 12:37
Karşıyaka'dan acı fren, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 4 galibiyetle namağlup liderliğe kurulan Karşıyaka, 3 gün ara ve İzmir'de meydana gelen depram felaketinin şokuyla çıktığı deplasmanda Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalırken koltuğunu da averajla kaybetti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 4 galibiyetle namağlup liderliğe kurulan Karşıyaka, 3 gün ara ve İzmir'de meydana gelen depram felaketinin şokuyla çıktığı deplasmanda Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalırken koltuğunu da averajla kaybetti. Grupta 29 Ekim Perşembe günü Cizrespor'u 5-1 yendikten sonra cuma günü 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Karşıyaka, Çatalcaspor önünde ilk yarıda genç yıldızı Doğukan'ın ayağından bir de penaltıdan yararlanamayınca 1 puana razı oldu. Bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, 2 hafta koruduğu liderlikten inip İçel İdmanyurdu'nun ardından averajla ikinci sıraya geriledi.

Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a rakip olacak Karşıyaka'da zorlu günler yaşadıklarını belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Perşembe günü çıktığımız maçın ardından cuma günü depremi yaşadık. Şehrimizde yaşanan felaket bizi moral olarak çok etkiledi. Yüreğimiz yandı. Yakınlarımız, futbolcularımızın yakınları yıkımı yaşadı. Cuma gecesi uykusuz kalıp cumartesi günü karayoluyla deplasmana gittik. Aklımız hep deprem bölgesindeydi. Futbol Federasyonu İzmir'de oynanması gereken maçları erteledi ama İzmir takımlarının deplasman maçlarını oynattı. Yaşadıklarımıza rağmen özellikle ilk yarıda iyi oynayıp penaltı kaçırdık. İkinci yarıda yine duran toptan gol yeyip ardından beraberliği yakaladık. Kazanabilirdik ama rakip oyunu çok soğuttu. Bu şartlarda kaybetmemek de önemliydi ama galibiyeti kaçırdık" dedi.

GEMİSİNİ KURTARAN KAPTANKarşıyaka'da Mustafa Aşan'la birlikte takımın kaptanlarından olan Cenk Özbey, yine attığı kritik golle yeşil-kırmızılılara puan kazandırdı. Defansta görev yapmasına rağmen geçen sezonlarda attığı gollerle Karşıyaka'ya galibiyetler kazandıran Cenk, bu sezon ilk hafta 2-1 kazanılar Isparta 32 Spor deplasmanında ağları sarstı. Dün de takımı yenik durumdayken sahneye çıkan Cenk, attığı golle Karşıyaka'yı ayağa kaldırıp puanı getiren isim oldu.DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBERLİK

İzmir'i sarsan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye depremzedelere destek için seferberlik başlatırken Karşıyaka da seferberliğe katıldı. Hem kulüp hem de yeşil-kırmızılı taraftarlar depremde yıkım yaşayan Bayraklı ve Bornova'daki vatandaşlara destek olmak için kampanya başlattı. Yeşil-kırmızılılar özellikle battaniye, bot, mont, kıyafet, erzak, bebek bezi gibi toplanan yardımları deprem alanına ulaştıracak. Karşıyaka'nın kampanyayla ilgili açıklamasında, "Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız! Karşıyaka Spor Kulübü olarak 6 Kasım Cuma gününe kadar tüm yardımları topluyoruz. Siz de sürdürülebilir yardım için destekte bulunmak isterseniz, listede yer alan ürünlerden alarak yardım sahiplerine ulaştırmak üzere bize teslim edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.


Cizrespor, Karşıyaka, İzmir, Cuma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan acı fren - Son Dakika Spor


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