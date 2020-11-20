Karşıyaka'dan acı fren - Son Dakika

Karşıyaka'dan acı fren

20.11.2020 12:42
Karşıyaka'dan acı fren, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon liderliğe kadar yükselen, 12 yıl sonra 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, kendi rekorunu kırıp zirveyi geri alma hedefiyle çıktığı karşılaşmada Somaspor'a 1-0 yenilirken liderlik koltuğunu bırakmayan rakibinin 5 puan gerisine düştü.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon liderliğe kadar yükselen, 12 yıl sonra 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, kendi rekorunu kırıp zirveyi geri alma hedefiyle çıktığı karşılaşmada Somaspor'a 1-0 yenilirken liderlik koltuğunu bırakmayan rakibinin 5 puan gerisine düştü. Ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2 beraberlik alan Kaf-Kaf, Soma karşısında 3 puan hasretini 3 maça çıkardı. Hafta sonu Çarşambaspor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, Soma önünde bu sezon ilk kez art arda 2 maç gol atamadı. Grupta Somaspor 23 puanla liderliğini korurken fırsat teperek ilk yenilgisiyle tanışan Kaf-Kaf, 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, 24 Kasım Salı günü erteleme maçında Arhavispor'u yenerek yeni bir seri başlatmaya çalışacak. Son 2 sezon Play-Off'tan eli boş dönen, bu sezon mutlaka şampiyon olarak 2'nci Lig'e dönmeyi hedefleyen Karşıyaka'da bu yenilginin kendileri için iyi olmadığını belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "İlk yarıda ve ikinci yarıda 60'ıncı dakikada kadar baskın olan taraftık. Bir topumuz direkten döndü. Tam oyuncu değiştirmeye hazırlanırken aksayan bölgeden savunmadaki bir anlık dikkatsizlikle gol yedik. Oyuncularımı uyarmıştım. Somaspor'un kontrollü oynayan, pas yapan, akıllı hücum eden, isabetli pas oranı yüksek bir takım olduğunu söylemiştim. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Şimdi tekrar seri başlatmalıyız" ifadelerini kullandı.


Karşıyaka, Soma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan acı fren - Son Dakika Spor


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