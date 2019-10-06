Karşıyaka'dan aynı performans

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Alemdağspor galibiyetinin ardından 10 kişi tamamladığı Fatsa Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka, ilk 5 haftada geçen sezon sergilediği performansın aynısını tekrarladı.

2018-19 sezonunda ilk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 5 puan toplayan yeşil-kırmızılı takım bu sezon da yine 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle hanesine 5 puan yazdırdı. Geçen sezon aynı periyotta 5 gol atıp 7 gol yiyerek -2 averajı bulunan Kaf-Kaf, bu yıl 3 gol atıp 5 gol yiyerek yine -2 averajla yakaladı.

Karşıyaka'nın başında çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alan teknik direktör Soner Tolungüç, "Fatsa'ya 3 puan için gitmiştik. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtıp kazanmak istiyorduk. İlk yarıda çok pozisyona girdik. Golü de bulduk ama ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Daha sonra baskıyı artırdık, direkten dönen topumuz var. Devre arasına 2-3 farklı girebilirdik, olmadı. 2'nci yarı daha da baskılı oynamak istiyorduk. Arif'in 55'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi planlarımızı bozdu. Yine de atak oynadık. Eksik olmamıza rağmen kazanmak için hücuma oyuncu soktuk. Olmadı, kısmet değilmiş. Beraberliğe üzüldüğümüz bir maç oldu" dedi.