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Karşıyaka'dan bayrak kampanyası

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde yoluna lider, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ise Play-Off barajında üçüncü sırada devam eden Karşıyaka, kulübe destek sağlamak için, "Bir Bayrak da Sen As" kampanyası başlattı.

Karşıyaka'dan bayrak kampanyası, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde yoluna lider, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ise Play-Off barajında üçüncü sırada devam eden Karşıyaka, kulübe destek sağlamak için, "Bir Bayrak da Sen As" kampanyası başlattı. Sportif başarının yanı sıra ekonomik istikrarı da yakalamaya çalışan, daha önce birçok kampanya yapan yeşil-kırmızılılar, bayrak kampanyasıyla hem kulübe gelir sağlamayı hem de Karşıyaka'nın birlik duygusunu harekete geçirerek tüm ilçeyi yeşil-kırmızılı renklere boyamayı hedefliyor. Kampanya ile birlikte 50 TL'den satışa sunulacak bayraklardan temin eden taraftarlar, Karşıyaka'da futbol takımının önündeki en büyük engellerden biri olan kalan son FIFA dosyasının kapatılması için çok kritik bir katkıda bulunmuş olacak.

Karşıyaka'ya destek olmak isteyen firmalar, kurumlar ve kişiler de ilçenin merkezi noktalarında asılacak olan Karşıyaka armalı sponsorluk bayrakları ile kampanyaya katılabilecek. Kampanya hakkında konuşan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükarcı, "Tüm Karşıyaka'yı yeşil-kırmızı donatarak, gurur duyduğumuz armamızın tüm evlerde yer almasını sağlamak için, 'Bir Bayrak da Sen As' kampanyasını başlattık. Böylelikle küçükten büyüğe herkes, Karşıyakalıların kulüplerini ne kadar çok benimsediklerini, yeşil-kırmızılı renklere olan sevgimizin yoğunluğunu ve gerektiğinde nasıl kenetlenebildiğimizi görecek" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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