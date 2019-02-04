Son Dakika Haberleri: "Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" bakacaklar!

"Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" bakacaklar!

1 saat önce

Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri 2019 bahar dönemine, 13 Şubat'ta "Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" başlıklı konserle sezona başlayacak.

Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri 2019 bahar dönemine, 13 Şubat'ta " Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" başlıklı konserle sezona başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:14 

Karşıyaka, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de iPhone Satışları Patladı

Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 01:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" bakacaklar!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]