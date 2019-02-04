"Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" bakacaklar!
1 saat önce
Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri 2019 bahar dönemine, 13 Şubat'ta "Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" başlıklı konserle sezona başlayacak.
Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri 2019 bahar dönemine, 13 Şubat'ta " Karşıyaka
'dan Boğaziçi'ne" başlıklı konserle sezona başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:14
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