"Karşıyaka'dan Boğaziçi'ne" bakacaklar!

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Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi

Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak